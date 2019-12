'Saudisch OPEC-standpunt nog ongewis'

Wenen - Saudi-Arabië laat andere OPEC-leden nog in het ongewisse over eventuele steun voor verdere productiebeperkingen door het oliekartel en bondgenoten. Het koninkrijk, met afstand het grootste lid van het verbond, zou eerst willen afdwingen dat andere aangesloten landen zich aan de huidige afspraken houden. Dat laten afgevaardigden op de OPEC-bijeenkomst in Wenen weten aan persbureau Bloomberg