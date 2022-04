Premium Het beste van De Telegraaf

Stikstofimpasse compleet: politiek huiverig voor ’koeienluier’, boer zet hakken in het zand

Meer weidegang is een relatief makkelijke manier van stikstofreductie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Terwijl politiek Den Haag deze dagen volop debatteert over het stikstofdebat, zetten boeren langzamerhand de hakken in het zand. Het draagvlak in de landbouw om samen met de politiek tot een oplossing te komen voor het stikstofprobleem is al grotendeels verdwenen. De boeren vrezen dat zij verplicht worden hun bedrijf te beëindigen, terwijl ze liever naar innovatieve toepassingen kijken.