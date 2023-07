Mislukte bankoverstap leidt tot BKR-ellende, ING moet schade vergoeden

Amsterdam - Maar weinig mensen stappen over van bank en dat is meestal omdat zij bang zijn voor gedoe of problemen. Bij een man die van ING naar een andere bank wilde overstappen, ging het daadwerkelijk helemaal mis. Door een fout van zijn nieuwe bank kreeg hij negatieve BKR-noteringen achter zijn naam en kon hij later zijn nieuwe auto niet verzekeren en dus niet meenemen. De bank moet door het stof.

Een bank-overstap leidt voor een man tot veel ellende. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/Westend61