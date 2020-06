Mooi weer redt hotels en restaurants met terras

Stokkermans die in het dagelijks leven algemeen directeur is van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee was evenals Raymond Strikker van De Bloemenbeek blij dat hun hotels eindelijk weer gasten trekken. „Deze week met het mooie zomerweer zitten we goed vol. Onze restaurants zijn met inachtneming van de overheidsregels zelfs tot de laatste plaats bezet”, lichtte Stokkermans toe.

FC Twente-baas Dennis Schipper (l.) en voorzitter Robert Zandstra van de Military Boekelo. „We komen volgend jaar met 50e editie van Military terug.”

Zo’n zeventig gasten, meest ondernemers, rookten in de buitenlucht er lustig op los. Op 14 september is het evenement weer aan zee waar dan de Dutch Cigar Executive of the Year wordt verkozen. „Wij gaan door wat de overheid ook verzint om het de sigarenroker moeilijk te maken”, klonk het strijdvaardig. Omdat het evenement het eerste in coronatijd was, waren twee sprekers uitgenodigd: ondernemer Branko Vracevic en advocaat Jan Michiel Wagenaar.

V.l.n.r. investeerder Olaf Smit, voorzitter van zilveren sigarengenootschap De Banderolle, ondernemer Branko Vracevic en advocaat Jan Michiel Wagenaar.

Vracevic vertelde in het laatste kwartaal van dit jaar een luxe sigarenboutique in Enschede te willen openen met de naam The Grand Emerald. Na 15 jaar in de klantenservice te hebben gewerkt wil hij nu zelf gaan ondernemen. „Er zijn geen slechte sigaren, alleen betere”, hield hij het gehoor voor. De beroemde Zwitserse sigarenmaker Zino Davidoff verwoordde het volgens hem als volgt: „Sigaren rook je met je ziel.” Ter plekke bood directeur-eigenaar Dennis Schipper van technologiebedrijf Demcon aan mee te willen investeren.

Schipper kwam behalve als voorzitter van de Raad van Commissarissen van voetbalclub FC Twente onlangs ook in het nieuws omdat hij koningin Máxima op zijn bedrijf had rondgeleid. Zij was onder de indruk dat Demcon binnen twee maanden liefst 500 beademingsapparaten voor de intensive cares van ziekenhuizen had ontwikkeld en geproduceerd. Het was een heus staaltje vakmanschap! „Weet je dat we 15.000 seizoenkaarten hebben verkocht. Dat is na Ajax het meeste van het land, zelfs meer dan Feyenoord en PSV”, zei Schipper. Hij vulde aan: „We hebben de schuld van 90 naar 25 miljoen euro teruggebracht. We brengen de financiële huishouding van FC Twente op orde. En hebben met Ron Jans een prima coach in huis.”

Advocaat Wagenaar pakte niet het genot van rokers aan maar de banken in ons land. Hij was nog bezig met de nasleep van de vorige crisis, waaronder talrijke procedures over renteswaps. „Banken hebben het MKB en met name vastgoedfinancieringen tot 2008 overladen met derivatentransacties. Toen de rente hard begon te dalen raakten meerdere partijen in de problemen. Zoals het bekende Twentse gezegde luidt: Als het mooi weer is, krijg je van de banken een paraplu en als het regent pakken ze die weer af.” Een groot instemmend applaus volgde hierop. Wagenaars conclusie: „Banken zijn goed in het uitroken van hun eigen cliënten.”

Kunstenares Maureen Knobben en Maureen Sprokkereef vertelden de eigen Zuid-Afrikaanse vonkelwijn Maupies op de markt te brengen, terwijl voorzitter Robert Zandstra uitkeek naar de 50e editie van de Military Boekelo. „Niet dit jaar oktober is ons jubileum, maar vanwege corona volgend jaar.”