Premium Het beste van De Telegraaf

Column: laat de Kansspelautoriteit eens iets leren van de AFM

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

Gokhuizen besteden heel wat geld om ons over te halen wat in te zetten. Ⓒ ANP/HH

In het weekend is het voetbal wat de familie Tehupuring bezighoudt: vrijdagavond mag ik aantreden bij ZVV De Adelaars en zaterdags staan we bij de Bussumse Football Club onze kinderen aan te moedigen. Op hun shirts prijkt 1Vermogensbeheer.