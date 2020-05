DSM begint productie coronatests

Dat heeft DSM donderdag gemeld tijdens de publicatie van de financiële resultaten over het eerste kwartaal. Het concern spreekt vanwege de onzekerheid geen winstverwachting uit over 2020.

DSM is de productie gestart op verzoek van de overheid en doneert het materiaal gratis. Uiteindelijk is de productie voldoende voor drie maanden testen in Nederland.

De staafjes die Nederland normaal gebruikt, worden geproduceerd in Italië en China. DSM heeft de teststaafjes ontworpen via 3D printen. Voor de productie, het verpakken en steriliseren van de teststaafjes werkt het bedrijf samen met de Nederlandse bedrijven Molded, ECM Europe en Steris.

Recordtijd

„Er is een dringende behoefte in het aan deze teststaafjes in het hele land, dus het is goed om te zien hoe de hechte samenwerking tussen oude en nieuwe partners in recordtijd heeft geleid tot het opzetten van een nieuwe Nederlandse productielijn”, zegt Dimitri de Vreeze, co-ceo van DSM. „Van idee naar uitvoering in slechts twee weken.” Dit proces zou normaal maanden of zelfs jaren duren, aldus DSM.

Het speciaalchemiebedrijf heeft zich in het eerste kwartaal redelijk goed door de coronacrisis geslagen. Zowel de omzet van €2,3 miljard als het aangepaste bedrijfsresultaat van €423 miljard waren nagenoeg gelijk aan die in de eerste drie maanden van 2019.

Voeding profiteert

De omzet bij voedingstak Nutrition steeg 4% tot €1,6 miljard. Covid-19 heeft de vraag naar voedingsproducten van DSM een klein beetje gestuwd. Aan de andere kant heeft de divisie materials te lijden gehad onder de corona-uitbraak. Daar daalde de omzet met 8% tot €660 miljoen.

Onder de streep hield DSM €168 miljoen over. In de eerste drie maanden van 2019 was de nettowinst nog €196 miljoen. De aangepaste nettowinst steeg echter wel 8% naar €216 miljoen.