Column: alweer heeft het ‘verkiezingswonder’ voor koersstijgingen gezorgd

Vorig jaar augustus vertelde ik u dat wereldwijde aandelen een periode naderden met enorme rendementen, namelijk de negen maanden die volgen op de tussentijdse verkiezingen in Amerika. In de geschiedenis van de aandelenmarkten is dat de meest consistente opgaande periode van negen maanden. En we werden niet teleurgesteld: wereldwijd schoten de koersen omhoog en de AEX zat flink in de lift.

De aandelenmarkten zijn sinds de tussentijdse verkiezingen in november sterk gestegen. Ⓒ ANP/HH