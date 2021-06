Verkoopgolf treft AEX in late beurshandel

De AEX sloot 0,5% lager op 725,1 punten, het laagste niveau van de dag. De Midkap-index viel 0,4% terug naar 1038,7 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters gingen sterker onderuit. De Duitse DAX en Franse CAC 40 daalden 1,2% respectievelijk 0,9%. De Britse FTSE 100 deed het met een 0,2% lager slot relatief goed.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,1% lager en de Nasdaq-index 0,1% hoger.

Beleggers verwerkten de geruststellende uitspraken van Fed-baas Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident verklaarde dinsdagavond voor het Congres dat de inflatie weliswaar hard oploopt, maar dat de prijsstijgingen niet zo hevig zullen zijn als in de beruchte jaren 70.

Jos Versteeg, analist bij Theodoor Gilissen, benadrukt dat Powell de vrees dat een toekomstige verkrapping van het monetaire beleid de economische herstelkracht in de weg gaat zitten, heeft weggenomen. Hij wijst er op dat de Fed voorlopig de steunmaatregelen ongemoeid zal laten gelet op zijn geruststelling over het verloop van de inflatie.

Met de start van het de tweede helft van het beursjaar in zicht kijkt Versteeg met een zonnige blik naar de nabije toekomst. „Met de verwachte fantastische bedrijfswinsten in verschiet, zeker in vergelijking met de nog altijd zwakke gang van zaken in het tweede kwartaal van vorig jaar, centrale bankiers die nog vol aan het stimuleren zijn en een economie die op volle draait denken wij dat er nog meer in het vat zit.”

Versteeg maakt zich niet al te veel zorgen over de aanpak van de techreuzen in de VS. „Het is voor beleidsmakers zeer moeilijk aan te tonen dat er sprake is van machtsmisbruik. Bovendien hebben eerdere onderzoeken, zoals naar Microsoft, uiteindelijk nauwelijks impact gehad op de marktpositie.”

Shell koploper

In de AEX eindigde betalingsverwerker Adyen met een min van 1,8% onderaan. Medisch technologiebedrijf Philips sloot 1,5% lager. Verlichtingsbedrijf Signify en KPN volgden met verliezen van 1,4%.

Staalconcern ArcelorMittal eindigde met een winst van 1,9% bovenaan.

RD Shell steeg 1,4% gesteund door de aanhoudende opmars van de olieprijzen.

Heineken pakte er 0,1% bij. Het bierconcern heeft zijn belang in de Indiase branchegenoot United Breweries vergroot van 46,5% naar 61,5%. Financiële details werden niet gegeven. De Amerikaanse zakenbank Jefferies herhaalde zijn koopadvies in aanloop naar de publicatie van de halfjaarcijfers over een maand.

Midkapper Galapagos zag 4,2% van de koers verdampen. Onderzoekschef Piet Wigerinck vertrekt later dit jaar bij het biotechnologiebedrijf. Volgens Versteeg kan zijn komende afscheid enige onrust geven aan beleggers.

Metalenleverancier AMG viel in de smaak met een 1,4% hoger slot.

AScX-fonds Ajax kreeg er 2,8% bij. De Amsterdamse voetbalclub kan mogelijk voor een prikkie Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis ophalen.

Pharming koerste 0,5% hoger. Het biotechfonds heeft de rekrutering van patiënten voor het onderzoek met leniolisib afgerond. Dit is een medicijn voor de behandeling van APDS, een zeldzame en ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

