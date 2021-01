Nachtmerrie voor shortsellers: GameStop houdt niet op met stijgen

Shortsellers, die speculeren op een koersdaling van GameStop, zien de ongekende rit omhoog met lede ogen aan. Het aandeel krijgt woensdag naar verwachting opnieuw vleugels tot dicht tegen de $250. Woensdag noteerde het $310.

Begin dit jaar stond er er nog een koers van net onder $20 op de borden. De beurswaarde van het bedrijf dat vorig nog rode cijfers schreef, is inmiddels opgelopen tot $10 miljard.

Ook in Nederland hebben de heftige koersbewegingen bij GameStop de aandacht getrokken van kleine beleggers. Bij internetbroker Binckbank behoort het aandeel deze maand tot de twintig meest verhandelde fondsen.

Leger kleine beleggers

De enorme animo voor het aandeel GameStop wordt in de hand gewerkt doordat een leger van kleine beleggers en daghandelaren via platforms, zoals Reddit, de keten van videogames aanprijzen. Ook doen zij oproepen om de rally bij de retailer van videogames maar aan de gang te blijven houden.

Vooral op het Reddit-forum ’wallStreetbets’ hebben particuliere beleggers zich verenigd. In totaal zijn maar liefst 250.000 leden aangesloten. Leden geven via posts aan elkaar door welke positie zij hebben ingenomen bij Gamestop.

De zogeheten call-opties, die het recht geven om een bepaalde waarde binnen een bepaalde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs, voeren daarbij de boventoon. De leden noemen zichzelf ’comrades’ om aan te geven dat zij gezamenlijk een handelsstrijd voeren tegen de grote partijen.

Leven zuur gemaakt

Tegelijkertijd krijgen vooral shortsellers het zwaar te verduren op het forum. Zo werd de beheerder van Citron Research het leven zuur gemaakt, nadat de investeerder het had aangedurfd om via een videoboodschap een negatieve visie af te geven op GameStop. Shortsellers zijn dit jaar in totaal al voor $5,3 miljard de boot ingegaan.

Toch komt er steeds meer kritiek op de gang van zaken bij de beurshandel van GameStop. Vooral shortsellers voelen zich gedupeerd door de gezamenlijke acties die Reddit-beleggers opzetten om de het aandeel naar grote hoogtes te duwen. De bekende investeerder Michael Burry, die een belang heeft in het Amerikaanse retailbedrijf, gaf ook aan dat toezichthouders moeten ingrijpen.