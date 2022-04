Hypotheekrente blijft maar oplopen, tarieven weer richting 3 procent

Dat blijkt uit een overzicht van hypotheekadviesketen Van Bruggen. Met NHG betaal je als huizenkoper nu gemiddeld 2,39% als je de rente tien jaar vastzet, 2,78% als je hem twintig jaar vastzet en 2,89% bij dertig jaar vast. Zonder NHG is het 2,71% bij tien jaar vast, 3,16% bij twintig jaar vast en 3,31% als je de hele looptijd van de hypotheek zekerheid wil. Allemaal ruim een procentpunt hoger dan een jaar geleden.

Inflatie

Waar deze stijgingen stoppen, durft Van Bruggen niet te zeggen. De marktrentes stijgen voorlopig ook omdat beleggers compensatie willen voor de hoge inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) kan ook weinig doen om de inflatie te beteugelen. De bank stopt weliswaar met haar opkoopprogramma, maar geleidelijk. Dat zou betekenen dat pas later in het jaar eventueel een renteverhoging kan komen.

Door de oplopende rente overwegen veel huiseigenaren om hun hypotheek open te breken en over te sluiten. Of dat verstandig is, weet je pas achteraf. Wel geeft het financiële zekerheid om de rente voor nog eens tien of twintig jaar vast te zetten. De rente is momenteel wel een stuk hoger dan in 2021, maar dat heeft als klein voordeel dat de boeterente die je moet betalen bij oversluiten ook een stuk lager is.