Bankfilialen worden door senioren node gemist

Ook met het oog op oplichting gaan sommige senioren nog graag naar een filiaal om hun bankzaken met een echt mens te regelen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Amsterdam - In de coronacrisis is menig bankfiliaal gesloten. Senioren hebben daar grote problemen mee. Bij een meldpunt van ouderenbond KBO-PCOB kwamen in twee weken al ruim zeshonderd klachten binnen van gesloten bankfilialen.