Advies aan Hoge Raad: bezorger Deliveroo is werknemer

Dit wordt doorgaans overgenomen door de Hoge Raad.

De uitspraak is winst voor vakbond FNV, die de Britse maaltijdbezorger voor het gerecht sleepte. De vakbond vindt dat de bezorgers gewoon werknemers zijn, en dus recht hebben op zaken als loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming.

Zij vallen dan onder de cao Beroepsgoederenvervoer, waar ook chauffeurs, pakketbezorgers en koeriersdiensten onder vallen. Ook zou Deliveroo dan sociale premies en pensioenpremie moeten afdragen.

Oproepcontract

Deliveroo begon in 2015 in Nederland en nam bezorgers aanvankelijk in dienst. Zij kregen een oproepcontract voor maximaal 23 maanden en moesten dan minimaal één avondshift en één weekendshift draaien.

In 2018 veranderde het bedrijf zijn businessmodel: de bezorgers kregen alleen nog een opdrachtovereenkomst. Zij moesten zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en ook een btw-nummer kunnen overleggen. ’Schijnzelfstandigheid’, vond vakbond FNV die de bezorgdienst meteen dagvaardde. Inmiddels zijn de partijen bij de hoogste rechter beland.

Zelf invullen

In de rechtszaken gaat het vooral om de vraag in hoeverre de maaltijdbezorgers de vrijheid hebben om het werk naar eigen inzicht in te vullen. Als zij immers zelfstandigen zouden zijn, zouden ze die vrijheid hebben. Maar zij kunnen bijvoorbeeld niet onderhandelen over hun tarieven. Die worden bepaald door een algoritme. Zij kunnen alleen beslissen of ze een bepaalde dienst of bezorging wel of niet aannemen.

Ook moeten de bezorgers tijdens hun diensten kleding van Deliveroo dragen en worden zij door het bedrijf met gps gevolgd. Dat lijkt op een gezagsverhouding, wat de bezorgers dus werknemers maakt. Dat de bezorgers zelf hun diensten kunnen kiezen, ook voor andere opdrachtgevers mogen werken en zich ook mogen laten vervangen door een ander maakt nog niet dat ze zzp’ers zijn, oordeelt de Hoge Raad.

De uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor andere bedrijven die op platformbasis werken, zoals taxidienst Uber en schoonmaakdienst Helpling.

