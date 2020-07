Sligro in rode cijfers door coronacrisis

Op het hoogtepunt van de crisis, medio maart, viel Sligro’s omzet met meer dan de helft terug als de resultaten van de recent overgenomen branchegenoot De Kweker niet worden meegerekend. Het herstel gaat slechts stapsgewijs, want eind juni lag de omzet nog altijd 35 procent lager dan een jaar eerder. Het duurt nog tot in de tweede helft van 2021 voordat er sprake is van volledig herstel, aldus het bedrijf.

Een stijging van de omzet in de Nederlandse zelfbedieningsgroothandels verzachtte de pijn enigszins. Die groothandels werden tot in mei opengesteld voor normale consumenten, onder andere om de druk van hamsteraars bij supermarkten weg te nemen.

Nettoverlies van €72 miljoen

Alles bij elkaar behaalde het Brabantse bedrijf in het eerste halfjaar een omzet van 943 miljoen euro, een daling van bijna 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de coronapandemie schreef Sligro ook tientallen miljoenen euro’s af op zijn Belgische activiteiten, wat bijdroeg aan een nettoverlies van 72 miljoen euro.

In de loop van het eerste halfjaar heeft Sligro al flink in de kosten gesneden. Dat leidde er onder andere toe dat veel uitzendkrachten hun werk verloren. Ook werd er minder nieuw personeel aangenomen. Sligro stelt ook in het tweede halfjaar de organisatie aan te passen met het oog op de herstelfase.