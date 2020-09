Rijkste man Jeff Bezos $8 miljard armer met techdip

Afgelopen vrijdag ging er volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg al bijna $4 miljard van het vermogen van Bezos af. Over de gehele week werd hij $8 miljard armer. Zijn totale vermogen bedraagt momenteel $194 miljard.

In de voorbije maanden heeft het vermogen van Bezos nog enorm in de lift gezeten vanwege de zegetocht van Amazon op Wall Street. De topman heeft een belang van 11% in het online retailbedrijf dat sterk profiteert van de grote animo bij consumenten om online producten te kopen.

De ex-partner van Bezos, MacKenzie Scott, die eveneens een aanzienlijk belang heeft in Amazon werd ook geraakt. Haar vermogen zakte op weekbasis met $5 miljard naar $63,4 miljard.

Elon Musk, topman en grootaandeelhouder bij Tesla, kreeg eveneens de wind tegen met zijn vermogen. Per saldo ging door de neergang van de elektrische autofabrikant op de beurs meer dan $17 miljard van zijn vermogen verloren. Voor het gehele jaar is hij echter nog $71 miljard rijker geworden.