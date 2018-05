Bitcoin zakt tot $8600 terug

Vrijdag zakte de belangrijkste onder alle cryptomunten tot $8600 terug, na de val met al $250 per stuk op donderdag.

Marktvorsers noemen ook tijdelijke winstnemingen als reden voor de daling nu de munt niet door de psychologische grens van $10.000 kan komen.

Grote shorttransacties

Volgens de Federal Reserve van San Francisco in samenwerking met de universiteit van Stanford zorgt vooral de entree in de markt van termijncontracten voor aan- en verkoop van de virtuele munten al langer voor prijsdruk.

Bekijk ook: Bitcoin miljardenbusiness voor handelaren

Deze futures op beurzen als CME en de Cboe Global Markets maakten het voor het eerst mogelijk dat de grote beleggers in de markt van cryptomunten kunnen. Zij hebben vanaf december met aankopen de gelelegenheid gegrepen om te gokken op een prijsdaling, aldus dit onderzoek.

Miljardenwaarde

De handel in de futures op de derivatenbeurs van Chicago is een levendige geworden en voorziet volgens handelaren duidelijk in een behoefte.

Bitcoin heeft, ondanks alle waarschuwingen van toezichthouders voor het grote speculatieve effect en risico’s voor beleggers, nu een marktwaarde van $150 miljard. Ook ethereum ($70 miljard), ripple ($27 miljard) en bitcoin cash ($25 miljard) overtreffen de beurswaarde van menig bedrijf.

Grote banken koesterden lang wel de onderliggende blockchain-technologie van de muntenhandel, maar niet de munt. Daarin lijkt stilaan verandering te komen.

Wall Street-zakenbank Goldman Sachs meldde deze week in handelsdesk in de termijncontracten of futures te beginnen. Daarmee zouden grote beleggers direct in bitcoin kunnen - en er ook short in gaan.

Upbit-inval

De New York Stock Exchange, onderdeel van beursplatform ICE, zet naar verluidt eveneens een online handelsplatform op voor de aan- en verkopen van bitcoins.

Afgelopen dagen doorzochten autoriteiten in Zuid-Korea het handelsplatform Upbit, volgens Bloomberg goed voor $1,5 miljard aan transacties per dag. Dat vloeit voort uit de eerdere aankondging om de ongereguleerde handel aan te pakken.

Bitcoin populairst

Nederlandse beleggers zijn relatief zwaar getroffen als de cryptomunt krimpt. Volgens onderzoek van Cryptovaluta Monitor investeren de Nederlanders het meeste geld in bitcoin (43%). De rest zit vooral in munten ethereum, ripple en litecoin.

Volgens dit onderzoek onder 7364 Nederlanders kent maar liefst 95% van de consumenten bitcoin.

Toezichthouders proberen de cryptomunten steeds meer aan banden te leggen. De markt is nu nauwelijks gereguleerd, en bitcoin blijkt bij talloze witwaspraktijken te zijn gebruikt door criminelen.

Bekijk ook: Martin Visser sloopt de bitcoin