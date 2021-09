Premium Het beste van De Telegraaf

Landbouweconoom: ’Boeren staan voor omslag, maar weten niet welke’ ’Elke twintig jaar halveert het aantal boerenbedrijven’

Door Gert van Harskanp Kopieer naar clipboard

Landbouweconoom Krijn Poppe. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Stikstofplannen, onteigeningen, nitraatrichtlijnen. Alle signalen geven aan dat de landbouwsector in Nederland voor een enorme omslag staat. „Het is zeker niet de eerste grote omslag in de landbouwgeschiedenis”, benadrukt landbouweconoom Krijn Poppe. „Maar we weten nu gewoon nog niet waar die heen gaat.”