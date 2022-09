Column: ingehaald met pensioen, omdat we in verleden blijven hangen

Binnenland

Werk aan de winkel bij nieuw pensioenstelsel, uitstel al ingecalculeerd

Het nieuwe pensioenstelsel staat in de steigers, maar in de Tweede Kamer zijn nog veel vraagtekens over hoe de overgang van oud naar nieuw goed kan verlopen. Om de hele ’pensioencoalitie’ bij elkaar te houden, moet minister Schouten (Pensioenen) nog wel wat wijzigingen doorvoeren. Vertraging wordt, ...