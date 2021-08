Platformeconomie helpt Adyen aan sterke groei

Adyen had de afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in het uitbouwen van het dienstenaanbod voor juist deze groep en ziet zijn inspanningen nu beloond worden. Met name bedrijven die actief zijn in de zogeheten platformeconomie waren een belangrijke aanjager van de groei.

Adyen verwerkte in de eerste zes maanden van dit jaar 216 miljard euro aan betalingen. Dat betekende een stijging met twee derde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De netto-inkomsten stegen met 46 procent tot 445 miljoen euro.

De betalingssystemen van Adyen worden gebruikt door tal van grote bedrijven in de wereld. Zo behoren bedrijven als Facebook, Spotify en Uber tot de klanten van het bedrijf.