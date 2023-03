Beursblog: AEX en Wall Street winnen nu rust lijkt terug te keren in bankensector

Door Redactie DFT

Amsterdam De rust is wat teruggekeerd in de bankensector en daarmee ook bij beleggers. Zowel in Europa als op Wall Street kleurden de borden groen. In de AEX vielen Philips en ASMI in de smaak. In de financiële sector profiteren ING, NN Group en ABN Amro.