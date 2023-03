Hornbach blijft groeien en heeft kwart Nederlandse markt in handen

Bornheim - Doe-het-zelfketen Hornbach is ook afgelopen jaar weer gegroeid. Door het eindigen van allerlei coronabeperkingen in de landen waar het Duitse bedrijf actief is liepen de onlineverkopen terug. Maar in de winkels werd ondanks de hoge inflatie nog altijd meer verkocht. In Nederland gaat het volgens het bedrijf om een omzetgroei van meer dan 10 procent. Hornbachs marktaandeel hier is gegroeid naar 26 procent.