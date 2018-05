Klagen over de huur levert goed geld op

Bij de Huurcommissie worden geschillen uitgevochten over de hoogte van de huurprijs. Huurders kunnen daar klachten indienen over de hoogte van hun woonlasten. Bijvoorbeeld omdat hun huur per definitie te hoog is. Of omdat ze een tijdelijke huurverlaging willen totdat een aantal gebreken in de woning zijn opgelost.

De gang naar de huurcommissie blijkt te lonen. In 60% van de gevallen krijgt de klager gelijk. En in nog eens 4% krijgt hij deels gelijk. Daarmee gaat de huur gemiddeld €103 per maand omlaag bij een woning in de vrije sector. Voor huurders in de sociale sector leverde een klacht maandelijks gemiddeld €53 op.

Als het gaat om tijdelijke huurverlagingen vanwege achterstallig onderhoud is de winst nog veel groter. Gemiddeld werd de maandhuur in 2017 met €285 verlaagd na een voor de huurders positieve uitspraak.