Probleem met gordel Volkswagen Polo

Het probleem door een ontwerpfout doet zich naar verluidt ook voor bij nieuwe modellen van de Seat Ibiza en Arona. Het onderzoek werd gedaan na rijtesten door een Fins autotijdschrift. Volkswagen zou op de hoogte zijn van de kwestie en aan een oplossing werken. De importeur van Volkswagen in Nederland was niet bereikbaar voor commentaar.

De Polo behoort tot best verkopende auto's in Nederland. De nieuwste versie wordt sinds vorig najaar in Nederland verkocht.