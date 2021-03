Dura Vermeer: ’Verduurzaming huurhuis kost ton’

Binnenland

Huren in vrije sector straks beperkt omhoog

Huurders van woningen in de vrije sector - boven 752 euro per maand kale huur - kunnen de komende drie jaar een beperkte huurstijging verwachten. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een initiatiefwetsvoorstel van PvdA'er Henk Nijboer om deze huren maximaal te laten stijgen met 1 procent plus in...