Beursblog: inflatiecijfers helpen Wall Street en AEX vooruit

Door Johan Wiering

De Amerikaanse beurzen zijn hoger geopend in reactie op het nieuws dat de inflatie in maart sterker dan verwacht is gedaald. Op het Damrak reageerden beleggers aanvankelijk enthousiast, maar de winst voor de AEX is inmiddels deels verdampt.