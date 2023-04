Beursblog: verdeeld beeld op Wall Street na teleurstellend slot AEX

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Beleggers op het Damrak reageerden woensdag teleurgesteld op de mededeling van een Fed-bestuurder dat het beleid van renteverhogingen nog niet voorbij is. Hierdoor is de AEX iets lager gesloten, nadat een meevallend inflatie uit de VS aanvankelijk voor enthousiasme zorgde. Na de publicatie van de notulen van de Fed is de Nasdaq op verlies gekomen. De Dow Jones doet het beter.