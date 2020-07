Aanbod vakantiewoningen daalt

Vorig jaar zijn er 4300 vakantiewoningen verkocht door NVM-makelaars. Dat is 5,6% minder dan in het recordjaar 2018.

„De markt voor recreatiewoningen heeft in 2019 op volle toeren gedraaid en we zien in de eerste maanden van 2020 eigenlijk hetzelfde beeld”, zegt voorzitter Onno Hoes van de NVM. „We zien dat een redelijk omvangrijke groep consumenten nog steeds weinig alternatieven heeft om hun gespaarde vermogen elders zonder al te veel risico te investeren. Daarnaast is het juist in deze coronatijd ook wel aantrekkelijk om een tweede woning te bezitten waar je in de zomervakantie naar toe kan”, aldus Hoes.

Kustgebied

De verschillen tussen de toeristische regio’s in Nederland zijn groot. Er zijn al gebieden waar de NVM de krapte inmiddels groot noemt. Zo daalt het aantal transacties in het kustgebied van Noord-Holland en Zeeland, ondanks de grote vraag naar een vakantiewoning op die plekken.

In Drenthe is het aantal transacties gestegen. Dat komt omdat hier voldoende aanbod is om uit te kiezen en omdat de prijzen gemiddeld op een wat lager niveau liggen. Deels gaat het hier om verouderde woningen die nog moeten worden opgeknapt.

De gemiddelde prijs van een verkochte recreatiewoning bedroeg vorig jaar €152.000, ten opzichte van €147.600 2018. Een vakantiewoning in Nederland is nog altijd het duurst op de Waddeneilanden. Er is daar veel vraag tegenover een zeer laag aanbod.