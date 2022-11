Chemiedistributeur IMCD groeit hard door overnames en op eigen kracht

De omzet is in de eerste negen maanden van dit jaar uitgekomen op €3,5 miljard, een stijging van 38%. Het operationele bedrijfsresultaat (ebita) steeg 54% van €279,1 miljoen naar €443,5 miljoen. De winstmarge lag in de eerste negen maanden van dit jaar op 12,6%. Dat was in 2021 nog 11%. Uiteindelijk bleef er onder de streep een nettowinst van 264 miljoen over, 74% meer dan in de periode janauari tot en met september vorig jaar.

IMCD heeft de verbeterde resultaten te danken aan zowel organische groei als aan overnames. Zo kocht het bedrijf dit jaar het Amerikaans-Mexicaanse PromaPlast, voegde het Kuni Chemical uit Japan toe aan zijn portefeuille en is er een overname-akkoord bereikt met het Chinese Sanrisc .

Kasstroom

Topman Piet van der Slikke die vorig jaar al aankondigde in 2024 op te stappen, zegt in een verklaring blij te zijn met de sterke stijging van de ebita en de groei van de kasstroom. De kasstroom steeg van €201,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2021 naar €249,3 in dezelfde periode dit jaar.

Volgens Van der Slikke is IMCD sterk genoeg om bij econonomische tegenwind door te groeien.. „De markt zal komende kwartalen waarschijnlijk last krijgen van economische en geopolitieke problemen. Desalniettemin hebben we er vertrouwen in dat we met ons gediversificeerd bedrijfsmodel en sterke financiële positie zo goed gepositioneerd zijn om toekomstige groei te blijven realiseren.”