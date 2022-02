Curator bouwconcern Carillion eist 1,3 miljard pond van KPMG

De curator beschuldigt KPMG van het niet ontdekken van fouten in de jaarrekeningen van Carillion. Ook zou de accountant misleidende financiële overzichten hebben verstrekt. De Britse toezichthouder voor jaarrekeningen, de Financial Reporting Council, beschuldigde KPMG in september er ook al van fouten te hebben gemaakt. De instantie diende een formele klacht in tegen het kantoor en zei dat het begin 2022 een tuchtraad bijeen zou roepen.

KPMG noemt de claim van de curator ongegrond. Volgens het bedrijf is de leiding van Carillion als enige verantwoordelijk voor het falen. De accountantsorganisatie wijst erop dat bestuur en management de strategie hebben bepaald en verantwoordelijk waren voor de uitvoering.

In september had de Britse tak van KPMG nog een eigen vermogen van 228 miljoen pond, dus het zal moeilijk worden om de schadevergoeding te betalen mocht het zover komen. In de laatst gepubliceerde rekeningen verhoogde KPMG het bedrag dat het apart heeft gezet voor mogelijke boetes en kosten voor rechtszaken naar 144 miljoen pond.

Carillion ging begin 2018 ten onder en het is een van de grootste faillissementen in de Britse geschiedenis. Er gingen bijna 3000 banen verloren en 30.000 leveranciers en onderaannemers bleven achter met zo'n 2 miljard pond aan onbetaalde rekeningen.