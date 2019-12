BAM investeert in kunstmatige intelligentie

Dutch Analytics is in 2016 opgezet en telt een team van twintig mensen. De start-up helpt bedrijven om hun algoritmes werkend te krijgen via zijn platform Xenia. Het geld zal voor de verdere ontwikkeling van het platform worden gebruikt. Ook wil Dutch Analytics zijn klantenbasis in Europa uitbreiden. BAM is een van de klanten.

BAM gebruikt kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld bij het proces rond betonverharding. Zo ontwikkelde het bouwbedrijf samen met zijn samenwerkingspartner Converge een applicatie met een zelflerende systeem die het verhardingsproces van beton voorspelt. Die applicatie paste BAM toe bij de uitbreiding van London City Airport.