Samsung brengt topmodellen Galaxy S21-smartphone uit

Verder komt Samsung ook met nieuwe draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking, waardoor de buitenwereld grotendeels buiten kan worden gesloten, en een slimme tracker. Die SmartTags kunnen aan spullen zoals een tas, een sleutelhanger of een hondenhalsband worden gehangen waarmee die online te vinden zijn als je ze kwijtraakt.

De Galaxy S21 komt er in drie varianten: de standaard S21, de grotere S21+ en de nog een maatje grotere S21 Ultra. Ten opzichte van de voorgangers S20 en S20+ hebben de S21 en de S21+ geen scherm meer dat over de zijkanten heenbuigt. In plaats daarvan is er gekozen voor een vlak scherm, dat ook een lagere resolutie heeft dan de modellen van vorig jaar. Daar staat tegenover dat de toestellen goedkoper zijn geworden. Ook zit er een snellere chip in de toestellen van dit jaar en heeft de S21+ daarnaast een grotere batterij gekregen.

De S21 en S21+ hebben drie camera's, de S21 Ultra heeft een extra camera gekregen, met 10 keer optische zoom. Bovendien werken de camera's met kunstmatige intelligentie (ai) waardoor er nog betere foto's uitrollen, bijvoorbeeld bij slecht licht. Ook zijn er meer opties om de foto's te bewerken.

Het absolute topmodel heeft geen punten waarop hij achteruit is gegaan ten opzichte van zijn voorganger. De Ultra kan verder bediend worden met Samsungs S Pen, de stylus die voorheen alleen werkte met de Galaxy Note-modellen.

Bij de nieuwste toestellen levert Samsung geen adapter meer mee, maar alleen een laadkabeltje. Toen Apple datzelfde enkele maanden gelden aankondigde bij de iPhone 12, maakte Samsung de Amerikaanse concurrent nog belachelijk op sociale media.