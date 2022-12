Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse | Belegger smult van nepvlees, maar kotst Beyond Meat uit

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Al meer dan twee jaar worden de vleesvervangers van Beyond Meat ook in het Nederlandse Zandbergen gemaakt. Ⓒ eigen foto

Beyond Meat, nog maar enkele jaren geleden een beurslieveling op de Amerikaanse Nasdaq, wordt inmiddels door beleggers uitgekotst. Zij willen amper $14 betalen voor een aandeel dat eerder voor meer dan $200 verhandeld werd. Dit wijst erop dat de producent van vleesvervangers de destijds hooggespannen verwachtingen bij lange na niet waarmaakt. In het afgelopen kwartaal was zelfs sprake van een stevige omzetkrimp.