Verzekeraar De Goudse koopt Leidsche

Daarmee komt Leidsche weer in Nederlandse handen. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Leidsche was eind vorig jaar goed voor ongeveer een half miljard euro aan zogeheten technische voorzieningen en telt ruim dertig medewerkers.

De onderneming dateert uit 1994 en was jarenlang onderdeel van de Bloemers Nassau Groep. Sinds 2013 is Leidsche, dat overigens kantoor houdt in Gouda, in handen van RGA.

Familiebedrijf

De Goudse is een allround verzekeraar met 820 werknemers. Sinds het bedrijf in 1924 is opgericht is het altijd een familiebedrijf gebleven. Geert Bouwmeester, kleinzoon van de oprichter, is nu bestuursvoorzitter. De Goudse richt zich vooral op ondernemers.

Al vele jaren specialiseert het bedrijf zich in verzekeringsoplossingen voor bedrijven en in levens-, expat- en reisverzekeringen. Volgens De Goudse is Leidsche onder meer interessant vanwege zijn overlijdensrisicoverzekeringen en lijfrenteproducten.