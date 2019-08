ASR groeit door uitblinkende schadetak en overnames

Het operationele resultaat van ASR verbeterde in de afgelopen zes maanden met 21% tot €459 miljoen, waar een veel meer bescheiden stijging tot €413 miljoen was verwacht door analisten. „Dit is het hoogste operationeel resultaat ooit”, jubelde ceo Jos Baeten in een reactie op de cijferpublicatie. Hij toonde zich trots en verheugd met de over de hele linie goede cijfers.

Ook de nettowinst ontwikkelde zich in het eerste half jaar goed. Dat bedrag 46,5% tot €540 miljoen. Dat was onder meer te danken aan hogere indirecte beleggingsopbrengsten. Het rendement op eigen vermogen steeg naar 16,8%, ruim boven het eigen doel van 12% tot 14%.

Geen storm

De schadetak van ASR deed goede zaken doordat ongeveer €20 miljoen minder stormschade hoefde te worden vergoed dan een jaar eerder. Ook gingen premies bij verzuimverzekeringen omhoog en daalde het aantal kleinde schades wat. Het schadeonderdeel noteerde mede daardoor een operationeel resultaat van €122 miljoen, bijna twee keer zo veel als in de eerste helft van vorig jaar.

De combined ratio, die de verhouding van claims en kosten ten opzichte van binnengekomen premies weergeeft, verbeterde sterk en ging bij ASR van 97,1% naar 93,5%, waar ASR stuurt op een verhouding tussen 94% en 96%. Dit percentage blijft bij ASR ook aanzienlijk lager dan bij de concurrentie. Analisten hadden ingezet op een percentage boven de 95%.

"’Nieuwe doelen of extra geld naar aandeelhouder’"

Dit vindt DFT-verslaggever Thijs Rösken:

„De prestaties van ASR verbazen analisten en ook alle eigen doelen worden ruimschoots gehaald. Vooral de schadetak blinkt uit. ASR zou zichzelf weer ambitieuzere doelen kunnen stellen en extra marktaandeel kunnen veroveren. Verder lonken aandeelhouders naar een aandeleninkoop of extra dividend, mogelijk door de stevige reserves en goede resultaten. ASR moet hen wel tevreden zien te houden.”

Leven

Bij het onderdeel levensverzekeringen steeg het operationeel resultaat met ruim 8%. Dat kwam door een verbeterde investeringsmarge. Wel kwam er €36 miljoen minder aan premies binnen. Net als bij andere verzekeraars loopt de portefeuille van levensverzekeringen met garanties (DB) langzaam leeg. Het product is niet meer aantrekkelijk omdat door de lage rente premies omhoog schieten om dezelfde uitkering te garanderen.

Solvabiliteit

Ondanks marktomstandigheden en steeds lagere lange termijnrentes, wist ASR een hoge solvabiliteit te behouden. Het percentage, dat de verhouding aanwezige en vereiste buffers weergeeft, daalde bij ASR van 197% naar 191%. Ook dit kengetal was beter dan analisten hadden verwacht. Volgens ASR-topman Jos Baeten hadden onder meer lagere rekenrentes een effect van -19 procentpunt op de solvabiliteit.

ASR komt met een interimdividend van 70 cent per aandeel, 7,7% meer dan vorig jaar.

Baeten kondigde vrijdagochtend ook aan het kapitaalbeleid in het tweede deel van het jaar te gaan herzien. Dat komt onder meer voort uit een hoog bedrag aan vrij kasgeld (€1,3 miljard). Doordat Vivat (waar ASR €1,6 miljard voor bood) naar Athora en NN ging en ASR na de aankoop van Loyalis eind vorig jaar enkel wat kleine overnames deed, zou ASR kunnen denken aan eigen aandeleninkoop. Baeten daarover: „De lage renteomgeving zet nog wel steeds veel druk op de solvabiliteit. En ik wil graag heel goed gekapitaliseerd blijven.”

Veherex

De overname van Veherex, waarover De Telegraaf woensdagochtend al publiceerde, werd ook aangekondigd bij de cijferpresentatie. De deal past volgens ASR binnen de huidige strategie, gericht op het verbeteren van de positie op de markt voor inkomensverzekeringen en diensten voor duurzame inzetbaarheid. De verzekeraar van machinisten en conducteurs wordt ingevoegd in inkomensverzekeraar Loyalis in Heerlen, dat zelf sinds eind vorig jaar onderdeel is van ASR.

ASR greep de cijfers ook aan om de voordracht van twee nieuwe commissarissen aan te kondigen. De opvallendste naam is die van Gerard van Olphen, voormalig bestuursvoorzitter van SNS Reaal en Vivat en topman van APG.