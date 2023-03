Premium Het beste van De Telegraaf

Bijna honderd anonieme meldingen over verzekeringsfraude

Door Willemijn van Benthem

Amsterdam - Nederlanders klikken maar wat graag als ze verzekeringsfraude vermoeden. In twee jaar tijd is het aantal tips daarover bijna verdubbeld, van vijftig naar 94 vorig jaar. „In onze strijd hebben we ervoor gezorgd dat ruim €85 miljoen niet in de portemonnees van criminelen kon belanden”, zegt het Verbond van Verzekeraars.