’Bijna twee op vijf huiseigenaren lossen extra af’

Ook vanwege de extreem lage spaarrente kiezen huiseigenaren ervoor om hun spaarcenten in te zetten voor het doen van extra aflossingen, zo blijkt uit een onderzoek van adviesketen De Hypotheker. Ruim een kwart van de 2000 ondervraagden geeft aan op jaarbasis meer dan €20.000 extra te hebben afgelost op hun hypotheek.

Lagere maandlasten

Volgens commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker kan extra aflossen verstandig zijn, omdat dit meestal leidt tot lagere maandlasten. „Maar belangrijk is alleen af te lossen als je spaargeld over hebt en dit niet binnen afzienbare tijd wilt inzetten voor een ander doel. Want als je eenmaal hebt afgelost, zit je geld vast in stenen”, waarschuwt Luiten. „Ook is het belangrijk een goede afweging te maken wat een extra aflossing doet met je belastbare inkomen, aangezien dit effect zal hebben op de hypotheekrenteaftrek en inkomstenbelasting.”