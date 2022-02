Beleggers vragen AFM om onderzoek naar overname Hunter Douglas

De beleggersvereniging klaagt al veel langer over het gebrek aan transparantie bij het bedrijf. Sonnenberg, ook president-commissaris van Hunter Douglas, bood begin vorig jaar in eerste aanleg 64 euro per aandeel voor de stukken van zijn bedrijf die hij niet in bezit had. Zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer had toen al 83 procent van de stukken in handen. Later verhoogde hij het bod naar 82 euro per aandeel. „Een deel van de minderheidsaandeelhouders gaf het verzet op na deze verhoging”, aldus de VEB in een toelichting.

’Belazerd’

„Vooral zij moeten zich belazerd hebben gevoeld toen Sonnenberg zijn bedrijf nog geen acht maanden later doorverkocht aan durfinvesteerder 3G voor meer dan het dubbele”, klaagt de VEB. 3G Capital betaalt 175 euro per aandeel, waarbij de investeerder driekwart van de stukken in handen krijgt. De VEB vindt dat „een verhoging die op geen enkele manier te rechtvaardigen valt door gewijzigde inzichten in zo’n korte tijd.”

Leen Reijtenbagh, de financiële topman van Hunter Douglas, zegt dat het ieders goed recht is om vragen te stellen of om een onderzoek te vragen. „Er kunnen ook vragen worden gesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering volgende week”, zegt hij. De uitkomsten van een eventueel onderzoek van de AFM ziet hij met vertrouwen tegemoet. „We hebben niets te verbergen”, aldus Reijtenbagh. De AFM laat weten het verzoek van de VEB te hebben ontvangen en te zullen bestuderen.

Hunter Douglas is al meer dan 100 jaar in handen van de familie Sonnenberg. Behalve fabrikant van raambekleding is het bedrijf ook een distributeur en producent van werktuigmachines. Het bedrijf was in de eerste negen maanden van vorig jaar goed voor 3,4 miljard dollar (3 miljard euro) aan inkomsten. Hunter Douglas bestaat uit 136 ondernemingen met 47 fabrieken en 89 assemblagebedrijven. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen en telt ongeveer 23.000 werknemers. De familie Sonnenberg houdt na de overname een kwart van de aandelen in handen.