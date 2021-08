Rotterdamse stadswacht ontslagen na serie winkeldiefstallen

De dochter van de vrouw werkte als caissière bij de betreffende supermarkt in het Rotterdamse winkelcentrum Hesseplaats.

Binnen drie weken kwam de bijzonder opsporingsambtenaar vijf keer bij de kassa van haar dochter langs met een winkelwagen. Daarin bevond zich steeds „een aanzienlijke hoeveelheid boodschappen”, zo bleek uit beveiligingsbeelden. De vrouw rekende telkens echter slechts kleine bedragen af, tussen €1,35 en €7,35.

Dat was voldoende reden voor strafontslag wegens plichtsverzuim, vond men bij de afdeling Handhaving van Stadsbeheer.

Bij de rechter verklaarde de vrouw dat het niet bewust was gebeurd. Ze had niet goed opgelet. Dat vond de rechter te ontwaarschijnlijk aangezien het bedrag gewoon op de pinautomaat te zien was. Bovendien was ze twee dagen achterelkaar met een volle boodschappenwagen langs haar dochter gegaan, hoewel ze naar eigen zeggen hooguit €200 per week aan boodschappen uitgaf.

„De geschatte waarde van de boodschappen overschrijdt dit bedrag ruimschoots”, constateerde de rechter op basis van de foto’s.

Integriteit

De rechter vond ontslag ook niet een te zware straf, zoals de vrouw nog aanvoerde. „Aan ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid mogen hoge eisen aan hun verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit worden gesteld. Dit betekent ook dat van hen mag worden verwacht dat zij zelf zich aan de wet houden, omdat zij ook burgers geloofwaardig op het naleven van wet moeten kunnen aanspreken”, aldus de rechter.

Het strafontslag blijft dus in stand. Bij deze vorm van ontslag verliest de ambtenaar meteen zijn inkomen en het recht op een ww-uitkering.