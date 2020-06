Oranjegevoel? Ⓒ Hollandse Hoogte

De Hema nationaliseren. Uitstekend plan. Want de Hema is cultureel erfgoed. Onderdeel van onze oranje identiteit. De Hema maakt Nederland tot wat het is. Ik stel wel een opfriskuurtje voor om het huishoudboekje weer financieel gezond te krijgen.