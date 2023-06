Netanyahu: Intel investeert 25 miljard in nieuwe chipfabriek Israël

De fabriek komt te staan bij de stad Kirjat Gat en zou in 2027 openen. Er moeten duizenden mensen aan het werk gaan, aldus een verklaring van het Israëlische ministerie van Financiën. Netanyahu spreekt van „een geweldige prestatie voor de Israëlische economie.” Israël zal subsidies verstrekken voor de bouw.

Intel is al bijna vijf decennia aanwezig in Israël en is daar een belangrijke werkgever. In 2017 nam Intel nog het Israëlische bedrijf Mobileye Global over voor ruim $15 miljard. Mobileye is actief met technologie voor zelfrijdende auto’s en werd vorig jaar naar de beurs in New York gebracht.

Intel liet in een verklaring weten dat de activiteiten in Israël een „cruciale rol” hebben gespeeld in het wereldwijde succes van het bedrijf. „Onze intentie om de productiecapaciteit in Israël te vergroten wordt gedreven door onze toewijding om aan de toekomstige vraag te voldoen. We waarderen de aanhoudende steun van de Israëlische overheid”, aldus Intel.

Vrijdag werd nog bekend dat Intel ook in het Poolse Wroclaw een nieuwe fabriek wil bouwen. Daarmee is een investering gemoeid van €4,2 miljard. Intel-topman Pat Gelsinger maakte dat bekend bij een bezoek aan Wroclaw in het zuidwesten van Polen. Ook in het Duitse Maagdenburg heeft Intel plannen voor een nieuwe fabriek.