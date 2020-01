Topman Benschop: Schiphol moet inzetten op duurzaamheid

Volgens de president-directeur wordt 2020 een „cruciaal jaar.” „De tijd dringt, er staat veel op het spel en de urgentie is hoog.”

Benschop wil dat de regeringscoalitie de belofte uit het regeerakkoord waarmaakt. „Leg de verbinding met de middengroepen in de samenleving en verwar de flanken niet met de meerderheid.” Volgens hem toont onderzoek aan dat gecontroleerde groei onder voorwaarden steun krijgt van ruim twee op de drie Nederlanders.

Gematigd doorgroeien

Volgens geldende afspraken mag Schiphol tot 2021 niet verder groeien met het aantal vliegbewegingen, nu maximaal 500.000 per jaar. Benschop zei eerder dat Schiphol op een gematigde manier wil doorgroeien. Het kabinet moet daar binnenkort over beslissen.

De luchthaven moet inzetten op duurzaamheid, zei Benschop. „Voor de luchtvaart geldt dat meer van hetzelfde niet gaat. Voor de milieubeweging geldt dat minder van hetzelfde niet de ambitie zou moeten zijn. Het gaat om anders, duurzaam vliegen.” De topman doelt onder meer op schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen en duurzame brandstoffen. Schiphol, Eindhoven, Rotterdam en Lelystad willen dit decennium volgens Benschop uitstootvrij worden.

Europese aanpak

„Dit kan alleen lukken als innovatie, investeringen en beleid elkaar versterken”, aldus de president-directeur. „Dat is nu nog niet het geval.” Hij hoopt dat er snel een Europese aanpak komt die een internationale verplichting oplegt tot bijmenging van duurzame brandstoffen, de zogenoemde Green Deal van de Europese Commissie.

Greenpeace reageert sceptisch op de woorden van Benschop. „Schiphol bekent hier kleur. Dit is geen toekomstvisie. Grote vervuiler Schiphol wil alleen maar groei. Dat is onhoudbaar nu we in een klimaatcrisis zitten”, aldus campagneleider Dewi Zloch die verder constateert dat duurzaam vliegen „voorlopig nog een sprookje” is. Greenpeace vraagt zich tevens af waarop Benschop baseert dat een meerderheid van de Nederlanders voor groei van Schiphol zou zijn. De organisatie wijst op een overheidsstudie waarin een ander beeld naar voren komt.

