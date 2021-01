’Kermissen op rand van afgrond’

De Tilburgse kermis vond afgelopen jaar in afgeslankte vorm verdeeld over vier pleinen plaats. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Het kermisseizoen van 2021 is voor de meeste kermisondernemers erop of eronder. „Als er in mei pas ’groen licht’ komt, is dat voor veel ondernemers te laat, omdat zij dan nog maar de helft van hun seizoen kunnen draaien”, aldus de kermisbranche in een gezamenlijke verklaring.