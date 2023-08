Gasunie en Vopak bouwen vierde Rotterdamse lng-tank om gastekort te voorkomen

Na de zomer van 2026 moet die installatie gaan draaien. De tank komt naast de bestaande tanks van Gate-terminal op de Rotterdamse Maasvlakte, waar al doorlopend grote lng-schepen aanmeren met importgas uit bijvoorbeeld Qatar en de Verenigde Staten.

De nieuwe lng-opslagtank wordt 180.000 kubieke meter groot. Met de extra hervergasser erbij kan Gate per jaar 4 miljard kuub lng verwerken. „De nieuwe capaciteit is al verhuurd”, aldus Vopak woensdag over de behoefte van de uitbreiding.

Vopak en Gasunie - dat wereldwijd meer investeert in lng-opslag - zijn eigenaren van de Gate-terminal in Rotterdam, die sinds 2011 draait. „Als alle geplande projecten op Gate-terminal zijn afgerond, zal de terminal een totale hervergassingscapaciteit hebben van 20 miljard kubieke meter per jaar”, aldus de woordvoerder.

Tekort bestrijden

De investering hoort volgens bestuurder Hans Coenen van Gasunie bij de plannen om via import het verlies van al het Russische aardgas en sluiting van het grote Groningse gasveld te compenseren. Omdat Rotterdam een haven is die gas ook doorstuurt naar de rest van Europa, kan de uitgebreide Gate-terminal straks helpen de schaarste op de Europese gasmarkt te verminderen, aldus Coenen.

