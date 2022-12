Premium Het beste van De Telegraaf

Banken zouden obligatiemarkt willen manipuleren Rabo verdacht van kartel met Deutsche Bank

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Rabobank bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar wil verder geen commentaar geven. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Opnieuw ligt Rabobank onder vuur wegens verboden afspraken. De Europese Commissie verdenkt Rabobank-handelaren van het maken van verboden afspraken met Deutsche Bank in de periode 2005 tot 2016. In chatrooms en via e-mails zouden handelaren elkaar op de hoogte hebben gehouden van handels- en prijsstrategieën voor obligaties.