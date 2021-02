’Later dit jaar kantelmoment op de beurs’

Ⓒ Foto MATTY VAN WIJNBERGEN

Ruim een jaar nadat vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) al had gewaarschuwd voor een mogelijke crisis, blikt hij terug op een zeer hectisch jaar. Voor de komende maanden rekent hij op verdere stijgingen van aandelenkoersen maar heeft hij ook een waarschuwing in petto. ,,Ik denk dat er later dit jaar wel een kantelmoment kan komen als de stemming naar euforisch schiet.’’