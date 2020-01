Beurzen Azië overwegend vooruit

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de VS en China ieder halfjaar gaan overleggen over de economische relatie tussen de landen. Het plan zal bij de ondertekening van het gedeeltelijke handelsakkoord worden aangekondigd. Deze halfjaarlijkse ontmoetingen staan los van de onderhandelingen over een fase 2-handelsdeal.

In Hongkong dikte de Hang Seng-index 0,9 procent aan onder aanvoering van de Chinese technologiebedrijven. De Kospi in Seoul klom 0,9 procent dankzij sterke koerswinsten onder de Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijven. In Sydney eindigde de All Ordinaries-index 0,4 procent lager door koersverliezen bij de Australische oliebedrijven.