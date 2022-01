Worden Haagse streken Vincent van Gogh beloond met een museum?

De keurige directeur van de Fundatie Voorhoeve, een familiestichting die historische panden in de binnenstad koopt en opknapt, begrijpt de aarzelingen van de woningcorporatie wel: „Er zijn onlangs huizen in de binnenstad verkocht aan een projectontwikkelaar, waar de gemeenteraad boos over is. „Dus nu is Staedion voorzichtig. Maar we komen er wel uit.”

Broertjes

Het beoogde museum lig aan de Dunne Bierkade, twee huizen van zijn monumentale kantoor, ooit zijn ouderlijk huis. „Mijn vader en grootvader hadden een uitgeverij”, wijst hij naar een gebouw in de tuin. In die groene oase speelde hij dagelijks met zijn zes broertjes en zusjes, onder wie voormalig VVD-leider en oud-minister Joris Voorhoeve.

Het pand voor het nieuwe museum.

De Hagenaar onderstreept dat de Dunne Bierkade, waar het dunne, lichte bier uit Delft werd gelost, altijd dé schildersgracht is geweest van de hofstad: „In de zeventiende eeuw woonden hier Jan van Goyen, zijn huurder Jan Steen, die later met zijn dochter trouwde, en naast hen Paulus Potter. In ons huis woonde diens schoonvader, stadsarchitect Claes Dircx van Balckeneynde, die het Catshuis heeft ontworpen.”

Covid

En in de negentiende eeuw, de tweede bloeiperiode van de Haagse schilderkunst, woonde Bart van Hove op de kade. „In zijn atelier leidde hij de Haagse school-kunstenaars Johannes Bosboom, die naast hem woonde, en Jan Hendrik Weissenbruch op”, weet Michiel Voorhoeve, die door covid aan minder expats verhuurt.

Vincent van Gogh als bediende bij Goupil. Ⓒ FOTO Hofcultuur/ Wimmie Hofstra

Maar hoe zit het nou met Vincent van Gogh? „Die woonde hier om de hoek, op de Lange Beestenmarkt. Maar hij ging veel om met Weissenbruch, de eerste die iets zag in Van Goghs werk. Daarom is een museum hier zeer toepasselijk.”

Prostituee

De eerste periode dat de wereldberoemde schilder in de residentie woonde was tussen 1869 en 1873. Hij werkte toen als jongste bediende in kunsthandel Goupil op de Plaats. Acht jaar later keerde hij terug als beginnend kunstenaar, die zich eerst toelegde op tekeningen en aquarellen. „Vooral van arme Haagse sloebers, Vincent was zeer sociaal voelend. Hij redde een zwangere prostituee, Sien Hoornik, uit de goot en ging met haar samenwonen.”

Vincent tekende in 1882 deze treurende Haagse man. Ⓒ FOTO ANP / HH

Krijgt hij steun van de gemeente voor zijn initiatief, dat behalve een museum ook een atelier en een kinderschilderhoek omvat. Michiel Voorhoeve glimlacht betekenisvol: „Cultuur en de gemeente Den Haag is geen goede combinatie. Ze heeft er geen belangstelling voor. Dat is al zo sinds de negentiende eeuw. Heel anders dan in Amsterdam. Daar durft het college zijn nek uit te steken.”