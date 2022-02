Tovertafel wil met groeigeld wereld veroveren

De Tovertafel stimuleert ouderen met dementie, verstandelijk beperkten en kinderen met autisme om actief te worden. Spellen die reageren op handbeweging worden op de tafel geprojecteerd. Zo kunnen gebruikers tollen laten draaien of kliederen met (digitale) verf. Tover ziet met name kansen in de Verenigde Staten waar het begin januari tijdens techbeurs CES haar producten aan het brede publiek toonde.

Tover is in 2015 opgericht door Hester Le Riche. Ze bedacht de Tovertafel tijdens haar promotieonderzoek aan de TU Delft. De ’magie’ van interactieve beelden stimuleert spelers om in beweging te komen, contact te maken en zichzelf uit te dagen. Ook helpt het product zorgmedewerkers en onderwijzers om de interactie met cliënten en leerlingen te verbeteren.

Met de steun van Karmijn Kapitaal wil Tover inspelen op de toenemende zorgvraag door uit te breiden naar nieuwe markten. „We hebben Tover de afgelopen jaren met name in Europa op de kaart gezet. De nieuwe uitdaging is om dat ook overzees te doen, met focus op de vraag in Noord-Amerika”, aldus Le Riche. De Tovertafel heeft inmiddels al een plekje gevonden bij meer dan 5.000 zorginstellingen in 16 landen.

Tover wil de komende jaren eenzelfde positie in de VS en Canada vergaren zoals het nu in Europa heeft. De missie is om binnen vijf jaar een miljoen spelers te verwelkomen. Om dat te bewerkstelligen wordt het team internationaal uitgebreid van veertig naar honderd man. Co-founder Sjoerd Wennekes verhuist naar Boston om daar een team op te zetten.