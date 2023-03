Benzine voor oldtimers en sportauto’s steeds duurder

Dat is mede het gevolg van de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, zegt adviesbureau Energy Aspects. Daardoor komt er geen Russische ruwe olie meer binnen. Ook aangescherpte Amerikaanse milieuregels en een gebrek aan raffinagecapaciteit spelen een rol.

Adviesprijs

De adviesprijs voor een liter Euro 98 (E5) bedraagt nu 2,09 euro, aldus consumentencollectief UnitedConsumers, dat de brandstofprijzen dagelijks bijhoudt. Ter vergelijking: voor een liter gewone Euro 95 hoeft ’slechts’ 1,92 euro neergeteld te worden, zo’n 17 cent minder. Vaak is dit prijsverschil aan de pomp nog groter. Enkele jaren geleden waren deze verschillen aanzienlijk kleiner. De genoemde prijzen worden overigens meestal alleen aan de snelweg betaald, bij de lokale pompstations met merkloze brandstoffen liggen de prijzen een stuk lager.

Paul van Selms van UnitedConsumers wijst erop dat Euro 98 relatief weinig verkocht wordt, mede doordat eigenaren van klassieke auto’s relatief weinig kilometers rijden. Daarbij neemt het aantal oldtimers in ons land volgens hem eerder af dan toe, waardoor de vraag naar premium in de toekomst waarschijnlijk verder afneemt.

Afgeraden

Euro 95 (E10) wordt vaak afgeraden voor oudere auto’s, sportauto’s en motoren. Dat heeft te maken met het hogere bio-ethanolgehalte in de brandstof. Op de langere termijn kan deze goedkopere brandstof, met maximaal 10 procent bio-ethanol, bij deze auto’s motorschade veroorzaken. Daarbij veroudert deze benzine sneller. Dat is een nadeel bij klassiekers en motors die langere tijd stilstaan.

Het duurdere Super Plus 98 heeft een hoger zogeheten octaangetal en daardoor een betere verbranding. Het voordeel daarvan is onder meer dat de auto wat zuiniger is.