’Sjoemelsoftware verborg zware uitstoot’ Claimclub eist geld terug bij Renault voor 300.000 Nederlandse dieselrijders

Door Pieter van Erven Dorens

2014: een Renault Espace in de fabriek in het Franse Douai. Nieuw goed voor een claim van maximaal €12.000. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Jarenlang hield Renault met sjoemelsoftware verborgen dat zijn zogenaamd ’schone’ dieselauto’s in feite enorme smeerpoetsen waren. Dat stelt een kapitaalkrachtige claimstichting die opkomt voor 300.000 Nederlandse dieselrijders. Begin volgende maand is in Amsterdam de eerste rechtszitting.