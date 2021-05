VDL bijt zich vast in Neways met openbaar bod

Het bod van €13 per aandeel in contanten dat VDL gaat uitbrengen op Neways, is een premie van 19,3% in vergeleken met de slotkoers op 29 april 2021. VDL benadrukte in een verklaring de voordelen van het samengaan met Neways.

Vorige week werden de onderhandelingen met Neways nog afgebroken doordat de Raad van Commissarissen bij de elektronicafabrikant het overnamebod weigerde te steunen. Daarbij trok VDL het voorgenomen bod van €13 per aandeel nog in.

Bekijk ook: VDL wil beursgenoteerd Neways inlijven

Neways en VDL werken al langere tijd samen. Neways maakt onder meer elektronica voor de auto-industrie, printplaten voor machines en defensiematerieel. Daarmee is de elektronicafabrikant in veel dezelfde markten actief als VDL.

Neways werd door de coronacrisis fiks minder waard. Maar nu de vooruitzichten voor autofabrikanten weer beter worden, zou dat snel kunnen veranderen. Financieel topman Paul de Koning van Neways zei onlangs dat een akkoord met het bod van VDL niet in het belang van de aandeelhouders zou zijn.

Bekijk ook: VDL Nedcar pauzeert productie voor BMW door tekort componenten

VDL wijst op zijn beurt op de premie die aandeelhouders ontvangen. Inmiddels zou bijna 69% van de aandeelhouders achter het overnamevoorstel van VDL staan. Met het openbare bod wil VDL de resterende groep aandeelhouders de kans bieden op het bod in te gaan.